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19 декабря 2017
20:55  19 декабря 2017 0

Нового директора скандального «Речелстроя» заставили срочно решить старые проблемы курганских дольщиков

«Речелстрой» не может договориться с генерирующей компанией о подключении дома к теплуФото группы «ВКонтакте» «Заозерный 16 микрорайон г. Курган Речелстрой»
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Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина
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В администрации Кургана 19 декабря состоялось рабочее совещание по вопросам, связанным с вводом в эксплуатацию дома, который возводит челябинская фирма «Речелстрой». Познакомиться с местными чиновниками приехал новый генеральный директор компании-застройщика Денис Климкин.

Острой проблемой по-прежнему остается подключение здания к теплу. Перед «Курганской генерирующей компанией» у «Речелстроя» накопился огромный долг. Представители «КГК» добавляют, что подача тепла невозможна из-за незавершенной стройки и отсутствия необходимой документации. Застройщику ранее неоднократно предлагались различные варианты разрешения ситуации, но все предложения были проигнорированы.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии, на совещании также обсудили работу по устранению замечаний, которые присутствуют в доме №20, в частности, по монтажу лифтовых кабин и конструкций шахт лифтов в двух подъездах, регулировки окон и других.

В финале встречи первый заместитель руководителя городской администрации Андрей Жижин поставил застройщику задачу: в течение недели подготовить проект графика производства работ на объекте, а также движения рабочей силы с разбивкой на каждую неделю. «Необходимо в максимально сжатые сроки устранить все недостатки, сдать объект и заселить людей», — подытожил Жижин.

Напомним, стройки в Кургане и Челябинске оказались в центре скандала, дошедшего до президента. 13 декабря 2017 года суд по ходатайству следствия арестовал депутата городской думы и владельца компании «Речелстрой» Андрея Пязока, обвиняемого в хищении средств дольщиков, одному из которых звонил президент Владимир Путин. Несостоявшиеся новоселы в Кургане назвали арест Пязока «показухой». Сам депутат-строитель заявил, что содержание его под стражей может привести к фатальным последствиям. В городской думе Челябинска обсуждают возможность поддержки Андрея Пязока.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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