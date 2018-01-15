Пермская модель украсила обложку модного иностранного журнала. ФОТО

17:51 15 января 2018 1

Модель разместила новый пост в соцсети Фото: Татьяна Митюшина, Instagram

Уроженка Перми, модель Татьяна Митюшина, вновь попала на обложку модного журнала. На этот раз речь идет об американском издании QPmag Fashion Magazine. Радостной новостью об этом со своими подписчиками девушка поделилась в Instagram.

Красоту Митюшиной ценят как в России, так и за рубежом. 24-летняя пермячка снялась для журнала в Лос-Анджелесе. Российские и иностранные поклонники модели поздравили ее в комментариях под постом и похвалили за хорошую работу. «Выглядит великолепно… Шикарно… Замечательна обложка — поздравляю!.. Вау! Горжусь тобой», — написали фанаты.

В прошлый раз Татьяна Митюшина украсила обложку аргентинской версии журнала Cosmopolitan. На фото на ней было нежное белое боди, украшенное лепестками, писало «URA.RU».