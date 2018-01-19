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19 января 2018
12:03  19 января 2018 0

Челябинские металлурги заручились поддержкой пермского губернатора

Руководство ММК посетило Лысьвенский металлургический заводФОТО: Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Делегация специалистов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) во главе с генеральным директором компании Павлом Шиляевым побывала на Лысьвенском металлургическом заводе в Пермском крае. В ходе визита металлурги встретились с главой Пермского края Максимом Решетниковым.

Губернатору Шиляев представил стратегию развития местного предприятия — Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ), который в декабре 2017 года вошел в состав ММК. За короткое время в группе уже почувствовали эффект от интеграции с ЛМЗ.

«Данная производственная площадка хорошо интегрируется в группу компаний ММК и в перспективе будет способствовать расширению ее продуктовой линейки. В конечном счёте, это повысит совокупную эффективность и конкурентоспособность группы ММК. Мы сформировали производственную программу ЗАО „ЛМЗ“ на 2018 год. Думаю, что этот год должен стать для лысьвенского завода периодом „раскрутки“ производства и завоевания рынков», — отметил руководитель ММК. По словам генерального директора лысьвенского завода Сергея Дубовского, в 2017 году персонал предприятия был загружен на две трети, но уже сейчас люди работают с полной загрузкой.

Губернатор Решетников, в свою очередь, заявил о поддержке планов ММК: «Правительство Пермского края заинтересовано в том, чтобы в крае развивалась промышленность, росли объемы производства и продаж готовой продукции, а люди получали достойную зарплату, и в этом мы готовы оказывать вам всестороннюю помощь и поддержку», — подчеркнул губернатор.

Рита Теркина
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