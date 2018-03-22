14:39 22 марта 2018 0

Школьники устали от прессинга в соцсетях Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Ученики шадринской школы, где девочка расстреляла одноклассников, пожаловались родителям на излишнее внимание со стороны СМИ. Дети рассказали, что на них давят в социальных сетях.

Как рассказали «URA.RU» родители одноклассников открывшей стрельбу школьницы, их детям в интернете пишут представители региональной и федеральной прессы и предлагают деньги за информацию о девочке-стрелке. Интервью с учеником оценивается в 10 тысяч рублей.

Напомним, ЧП случилось в среду, 21 марта, в одной из школ Шадринска Курганской области. 13-летняя ученица решила отомстить одноклассникам: она принесла пневматический пистолет на урок и со словами «ты ответишь за свои слова» ранила семь подростков. Они получили синяки и ссадины. Серьезных травм удалось избежать. Устроившей стрельбу школьнице помогали старшая сестра и подруга. «URA.RU» подготовило подробный материал с места событий.

Сейчас в школе работают следователи. Родители семиклассников настаивают на переводе устроившей стрельбу девочки в другую школу. «Наши дети боятся возвращаться в класс», — отмечают они.