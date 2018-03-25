После стрельбы в Шадринске проверят все курганские школы

06:36 25 марта 2018 0

Сейчас в Зауралье на помощь в ложных ситуациях могут рассчитывать чуть более половины школьников, считает Анна Кузнецова Фото: Анна Кузнецова, личная страница в Facebook

Резонансный инцидент в Шадринске, произошедший в минувшую среду, станет поводом для проверок во всех учебных заведениях Курганской области. К такому выводу пришла уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, проверят нужно не только наличие в школах регламентирующих документов и программ, но и их исполнение.

Как оказалось в ходе поездки омбудсмена в Зауралье, в учебных заведениях работа с воспитательная работа с детьми и их психолого-педагогическое сопровождение зачастую носят формальный характер. «Формально необходимые регламенты существуют, но порой только на бумаге, в отчетах, — сообщила Анна Кузнецова на своей странице в сети Facebook. — А на самом деле — пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе».

В качестве примера уполномоченный рассказала о том, что в 2016 году в этой же школе один из учеников совершил самоубийство, и по результатам прокурорской проверки, в частности, указывалось на неудовлетворительное психологическое сопровождение. На представление прокурора администрация учебного заведения вообще никак не отреагировала. У следующего психолога, которого приняли на работу взамен уволившегося, администрация не удосужилась даже попросить справку об отсутствии судимости. Волна ЧП в школах в разных регионах страны также не стала основанием для того исправить ситуацию.

Между тем стрельбы по одноклассникам из пневматического пистолета можно было избежать, считает омбудсмен: конфликт девочки с одноклассниками назревал давно и никто не пытался его разрешить. Ситуация усугубляется тем, что в 157 курганских школах области нет профессионального штатного психолога. Это означает, что на помощь в сложных жизненных ситуациях может рассчитывать лишь немногим более половины юных зауральцев.

Напомним, ЧП в Шадринской школе произошло 21 марта. Как писало «URA.RU», ученица 7 класса принесла пневматический пистолет в класс и начала стрелять по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семь человек.