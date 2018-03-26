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26 марта 2018
19:34  26 марта 2018 0

Юные уральские музыканты отправились за золотыми матрешками к Кустурице

Основатель фестиваля русской классической музыки в Европе — известный кинорежиссер и музыкант Эмир КустурицаФото: пресс-служба «Газпром нефть»

Определились участники ежегодного фестиваля русской музыки в Сербии «Большой», учрежденного известным кинорежиссером, музыкантом и актером Эмиром Кустурицей и поддерживаемого НК «Газпром нефть». Из более ста претендентов в возрасте от 13 до 25 лет отобраны 25 финалистов, которые выступят в сербском городе Мечавник в июле этого года. Участие в фестивале принимают молодые дарования из Оренбургской, Томской, Омской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Ноябрьск в этом году представит юная пианистка Злата Курант.

Традиционно в конкурсе участвуют исполнители по четырем специальностям: вокалу, фортепиано, струнным и духовым инструментам. В 2018 году конкурс пройдет в шестой раз. Победители конкурсной программы в этом году получат бронзовые, серебряные и золотые матрешки — символ фестиваля.

«Фестиваль, который каждый год проходит в Мечавнике, — это большая яркая мозаика, составленная из маленьких звездочек, взращенных усилиями прекрасных педагогов, работающих в российских регионах. Эти звездочки загораются и в крупных городах, и в маленьких северных поселках», — рассказал председатель жюри фестиваля этого года, народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум.

Сергей Мороз
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