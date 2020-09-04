В России стали чаще умирать от коронавируса

В России наблюдается рост количества заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано 5 110 новых случаев заболевания, что на 115 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 5 110 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщение штаба. При этом в 1 235 случаях (24,2%) вирус диагностирован в бессимптомной форме. Количество жертв вируса в России увеличилось на 121 человека, что на 7 человек больше, чем днем ранее. В общей сложности, за время эпидемии, от вируса скончались 17 649 россиян.
Количество выписанных из больниц за сутки увеличилось на 5 812 человек. Таким образом, с момента начала эпидемии в России полностью выздоровело 832 747 пациентов.
В лидерах по заболеванию остается Москва, где за сутки зафиксировано 692 новых случая. За ней идет Санкт-Петербург с 193 случаями. Замыкает тройку Московская область, где за сутки заразились 164 человека.
На Урале больше всего заболевших зафиксировано в Свердловской области (123 человека за сутки), в ХМАО (75 человек) и Пермском крае (60). В остальных регионах ситуация сложилась следующим образом: в Челябинской области — 57 человек, в Тюменской — 47, в ЯНАО — также 47, в Курганской области — 21 человек.
Ранее стало известно, кого в России будут прививать от коронавируса первыми. Согласно новым рекомендациям Минздрава РФ, в приоритетную группу вакцинации граждан вошли студенты, сотрудники полиции, призывники, преподаватели, работники торговли и других общественных предприятий.
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