Полиция задержала екатеринбуржца, назвавшегося сыном Мурашко

Екатеринбуржец, представившийся сыном главы Минздрава РФ, угрожал своим соседям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция задержала екатеринбуржца, который ночью устроил шумный праздник и представился сыном главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Об этом сообщил журналист Алексей Пивоваров.

«В Екатеринбурге в ночь с субботы на воскресенье, в аккурат накануне Дня медика, в доме по улице Блюхера группа молодежи веселилась под громкую современную музыку», — написал Пивоваров в своем facebook-аккаунте со ссылкой на собственный источник. Он отметил, что соседи после 23:00 попросили молодых людей успокоиться, после чего один из гостей квартиры представился сыном Мурашко и отказался сбавлять громкость музыки.

Пивоваров подчеркнул, что екатеринбуржец стал вести себя вызывающе, грубить, материться и заявил, что полиция не сможет его наказать из-за родства с главой Минздрава РФ. После этого соседи молодого человека вызвали правоохранителей, которые составили административный протокол. Заявителем, по информации источника, был председатель общества «Защита природы» Юрий Камаев.

После этого нарушители пришли к Камаеву и пытались ворваться в его квартиру. Он снова вызвал полицию, после чего молодых людей задержали.

Контактов общественника журналисту URA.RU получить не удалось. Агентство обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. URA.RU также направило соответствующий зарос в пресс-службу Минздрава РФ. Ответа на момент публикации не поступало.