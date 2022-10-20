В Тюменской облдуме изменили состав ключевых структур

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Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, романов сергей
Экс-депутата Сергея Романова исключили из состава комитета по экономической политике Фото:

Депутаты Тюменской областной думы исключили своего бывшего коллегу Сергея Романова из состава парламентского комитета по экономической политике и природопользованию. Решение было принято 20 октября на заседании облдумы, которое транслировалось онлайн. Кроме того, были внесены изменения в состав еще двух думских комитетов.

«Исключить из состава комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Романова Сергея Викторовича. Включить в состав комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Танкеева Вячеслава Михайловича», — значится в решении облдумы.

Также депутаты включили в состав комитета по социальной политике парламентария Дмитрия Плотникова. Дмитрий Фролов, получивший мандат вместо умершего экс-спикера Сергея Корепанова, вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам.

Ранее URA.RU писало, что единоросс Романов отказался от депутатского мандата. По неофициальной информацией, причиной это поступка стало наличие у экс-депутата зарубежных активов и детей за границей.

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Депутаты Тюменской областной думы исключили своего бывшего коллегу Сергея Романова из состава парламентского комитета по экономической политике и природопользованию. Решение было принято 20 октября на заседании облдумы, которое транслировалось онлайн. Кроме того, были внесены изменения в состав еще двух думских комитетов. «Исключить из состава комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Романова Сергея Викторовича. Включить в состав комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Танкеева Вячеслава Михайловича», — значится в решении облдумы. Также депутаты включили в состав комитета по социальной политике парламентария Дмитрия Плотникова. Дмитрий Фролов, получивший мандат вместо умершего экс-спикера Сергея Корепанова, вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. Ранее URA.RU писало, что единоросс Романов отказался от депутатского мандата. По неофициальной информацией, причиной это поступка стало наличие у экс-депутата зарубежных активов и детей за границей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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