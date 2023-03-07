Чешский наемник в Артемовске рассказал, что ему приходилось «сражаться ботинком»

07 марта 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Чешский наемник рассказал, что в боях за Бахмут приходится использовать даже ботинки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовске) военным не всегда хватает огнестрельного оружия, поэтому некоторые бои ведутся врукопашную. Об этом рассказал чешский наемник Милош. Он признался, что ему приходилось «сражаться ботинком». «Когда огнестрельного оружия не хватает, вытаскиваешь все, что есть: нож, лопату, все важно для спасения жизни. Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — рассказал чешский наемник Милош в интервью испанскому изданию El Pais. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин рассказал, что в Бахмуте критическая ситуация, и продолжение обороны города не имеет смысла, передает телеканал 360. Такого же мнения придерживается главком ВСУ Валерий Залужный, из-за этого у него возникли разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Nation news.

В Бахмуте (Артемовске) военным не всегда хватает огнестрельного оружия, поэтому некоторые бои ведутся врукопашную. Об этом рассказал чешский наемник Милош. Он признался, что ему приходилось «сражаться ботинком». «Когда огнестрельного оружия не хватает, вытаскиваешь все, что есть: нож, лопату, все важно для спасения жизни. Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — рассказал чешский наемник Милош в интервью испанскому изданию El Pais. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин рассказал, что в Бахмуте критическая ситуация, и продолжение обороны города не имеет смысла, передает телеканал 360. Такого же мнения придерживается главком ВСУ Валерий Залужный, из-за этого у него возникли разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Nation news.