В ЯНАО простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО. Фото

02 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО простятся с Константином Потаповым и Никитой Ярковым, погибшими в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЯНАО простятся с военнослужащими Константином Потаповым из Тазовского и Никитой Ярковым из Губкинского, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Гибель военнослужащих подтверждают пресс-службы городских администраций. «Житель Губкинского Никита Ярков погиб при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Губкинский скорбит», — сообщается в группе «Администрация города Губкинского» в социальной сети «ВКонтакте». «В Тазовском простятся с Константином Потаповым. Администрация Тазовского района выражает соболезнования родным и близким военнослужащего», — сообщили в официальной группе районной администрации «Тазовский район» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что Никита Ярков поступил на военною службу добровольцем, дата прощания с ним будет объявлена позже. Похороны Константина Потапова состоятся 3 июня, прощание с героем начнется в 12 часов в «Центре национальных культур». Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала. Никита Ярков из Губкинского погиб в зоне специальной военной операции Фото: группа «Администрация города Губкинского», Вк Константин Потапов из Тазовского погиб при выполнении воинского долга Фото: группа «Тазовский район», Вк

В ЯНАО простятся с военнослужащими Константином Потаповым из Тазовского и Никитой Ярковым из Губкинского, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Гибель военнослужащих подтверждают пресс-службы городских администраций. «Житель Губкинского Никита Ярков погиб при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Губкинский скорбит», — сообщается в группе «Администрация города Губкинского» в социальной сети «ВКонтакте». «В Тазовском простятся с Константином Потаповым. Администрация Тазовского района выражает соболезнования родным и близким военнослужащего», — сообщили в официальной группе районной администрации «Тазовский район» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что Никита Ярков поступил на военною службу добровольцем, дата прощания с ним будет объявлена позже. Похороны Константина Потапова состоятся 3 июня, прощание с героем начнется в 12 часов в «Центре национальных культур». Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.