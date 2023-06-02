В ЯНАО простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
В ЯНАО простятся с Константином Потаповым и Никитой Ярковым, погибшими в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЯНАО простятся с военнослужащими Константином Потаповым из Тазовского и Никитой Ярковым из Губкинского, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Гибель военнослужащих подтверждают пресс-службы городских администраций.

«Житель Губкинского Никита Ярков погиб при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Губкинский скорбит», — сообщается в группе «Администрация города Губкинского» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Тазовском простятся с Константином Потаповым. Администрация Тазовского района выражает соболезнования родным и близким военнослужащего», — сообщили в официальной группе районной администрации «Тазовский район» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что Никита Ярков поступил на военною службу добровольцем, дата прощания с ним будет объявлена позже. Похороны Константина Потапова состоятся 3 июня, прощание с героем начнется в 12 часов в «Центре национальных культур».

Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.

Никита Ярков из Губкинского погиб в зоне специальной военной операции
Никита Ярков из Губкинского погиб в зоне специальной военной операции
Фото:
Константин Потапов из Тазовского погиб при выполнении воинского долга
Константин Потапов из Тазовского погиб при выполнении воинского долга
Фото:

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В ЯНАО простятся с военнослужащими Константином Потаповым из Тазовского и Никитой Ярковым из Губкинского, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Гибель военнослужащих подтверждают пресс-службы городских администраций. «Житель Губкинского Никита Ярков погиб при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Губкинский скорбит», — сообщается в группе «Администрация города Губкинского» в социальной сети «ВКонтакте». «В Тазовском простятся с Константином Потаповым. Администрация Тазовского района выражает соболезнования родным и близким военнослужащего», — сообщили в официальной группе районной администрации «Тазовский район» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что Никита Ярков поступил на военною службу добровольцем, дата прощания с ним будет объявлена позже. Похороны Константина Потапова состоятся 3 июня, прощание с героем начнется в 12 часов в «Центре национальных культур». Россия проводит специальную военную операцию по защите своих территорий с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач спецоперации принимают участие бойцы из всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
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