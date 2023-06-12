Полпред Якушев обратился к уральцам в День России

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Ретро-поезд «Эшелон Победы». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев отдельно поздравил бойцов в зоне СВО Фото:

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев обратился к жителям Уральского федерального округа, чтобы поздравить с Днем России. Видеообращение опубликовано на официальном сайте полпредства.

«Уважаемые жители Уральского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с Днем России! У нашей страны — многовековая история. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ», — сказал Якушев.

Также он отметил, что бойцы, которые находятся сейчас на полях специальной военной операции достойны своих отцов и дедов. И пожелал им удачи, мужества и победы.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем защиты детей. Также он призвал взрослых помочь детям остаться честными и открытыми, пронести эти качества через года.

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Полномочный представитель президента России Владимир Якушев обратился к жителям Уральского федерального округа, чтобы поздравить с Днем России. Видеообращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Уважаемые жители Уральского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с Днем России! У нашей страны — многовековая история. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ», — сказал Якушев. Также он отметил, что бойцы, которые находятся сейчас на полях специальной военной операции достойны своих отцов и дедов. И пожелал им удачи, мужества и победы. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем защиты детей. Также он призвал взрослых помочь детям остаться честными и открытыми, пронести эти качества через года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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