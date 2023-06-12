Полпред Якушев обратился к уральцам в День России

12 июня 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отдельно поздравил бойцов в зоне СВО Фото: Московец Илья © URA.RU Полномочный представитель президента России Владимир Якушев обратился к жителям Уральского федерального округа, чтобы поздравить с Днем России. Видеообращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Уважаемые жители Уральского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с Днем России! У нашей страны — многовековая история. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ», — сказал Якушев. Также он отметил, что бойцы, которые находятся сейчас на полях специальной военной операции достойны своих отцов и дедов. И пожелал им удачи, мужества и победы. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем защиты детей. Также он призвал взрослых помочь детям остаться честными и открытыми, пронести эти качества через года.

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев обратился к жителям Уральского федерального округа, чтобы поздравить с Днем России. Видеообращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Уважаемые жители Уральского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с Днем России! У нашей страны — многовековая история. Наши предки создали великую державу, мощную экономику, уникальную культуру. А мы смогли продолжить их дело. Мы успешно реализуем национальные проекты, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Грандиозные масштабы у нас в строительстве жилья и дорог. Свой вклад в эти успехи вносит и наш Уральский федеральный округ», — сказал Якушев. Также он отметил, что бойцы, которые находятся сейчас на полях специальной военной операции достойны своих отцов и дедов. И пожелал им удачи, мужества и победы. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем защиты детей. Также он призвал взрослых помочь детям остаться честными и открытыми, пронести эти качества через года.