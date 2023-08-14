Российская армия ударила по базам морских дронов ВСУ: главное к вечеру 14 августа

14 августа 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

На херсонском направлении российские войска уничтожили самоходный миномет Alakran Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ нанесли удар по украинским базам безэкипажных катеров. В результате они были поражены. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 августа. ВС РФ ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в результате были успешно поражены все объекты.

Вооруженные силы России дважды за сутки пресекли атаки украинских БПЛА на Белгородскую область. В результате инцидента никто не пострадал, а разрушения не были зафиксированы. Атаки в Минобороны РФ назвали террористическими.

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа.

Подпольщики, которые настроены пророссийски, помогли артиллерии армии России нанести удары по военным объектам Украины в Херсоне. В результате были уничтожены 30 украинских военных и ангар с техникой.

Во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении российские летчики уничтожили один Leopard, два БМП Bradley и две бронемашины. Украинцы лишились техники за 10 минут.

На херсонском направлении российские войска уничтожили самоходный миномет Alakran производства Испании, передает Пятый канал. Там же ликвидировали 30 боевиков и три автомобиля.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по украинским базам безэкипажных катеров. В результате они были поражены. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 августа.