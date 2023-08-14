Российская армия ударила по базам морских дронов ВСУ: главное к вечеру 14 августа

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
На херсонском направлении российские войска уничтожили самоходный миномет Alakran Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удар по украинским базам безэкипажных катеров. В результате они были поражены. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 августа.

  • ВС РФ ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в результате были успешно поражены все объекты.
  • Вооруженные силы России дважды за сутки пресекли атаки украинских БПЛА на Белгородскую область. В результате инцидента никто не пострадал, а разрушения не были зафиксированы. Атаки в Минобороны РФ назвали террористическими.
  • Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа.
  • Подпольщики, которые настроены пророссийски, помогли артиллерии армии России нанести удары по военным объектам Украины в Херсоне. В результате были уничтожены 30 украинских военных и ангар с техникой.
  • Во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении российские летчики уничтожили один Leopard, два БМП Bradley и две бронемашины. Украинцы лишились техники за 10 минут.
  • На херсонском направлении российские войска уничтожили самоходный миномет Alakran производства Испании, передает Пятый канал. Там же ликвидировали 30 боевиков и три автомобиля.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по украинским базам безэкипажных катеров. В результате они были поражены. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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