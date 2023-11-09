Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем сотрудника органов внутренних дел

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел УрФО с профессиональным праздником, который празднуется 10 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.
«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже правопорядка и безопасности людей. Приходите на помощь тем, кто попал в беду. Самоотверженно, часто рискуя собой, пресекаете противоправные действия. Терпеливо ведете профилактическую работу», — говорится в сообщении.
Якушев отметил, что в округе сложились крепкие коллективы профессионалов, которые достойно несут службу и ориентируются на самые высокие стандарты. Он также пожелал сотрудникам успехов в службе и жизни.
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