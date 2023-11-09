09 ноября 2023

Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем сотрудника органов внутренних дел

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Пресс-конференция по открытию Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев отметил, что сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с непростыми вызовами, но находят достойный ответ Фото:

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел УрФО с профессиональным праздником, который празднуется 10 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже правопорядка и безопасности людей. Приходите на помощь тем, кто попал в беду. Самоотверженно, часто рискуя собой, пресекаете противоправные действия. Терпеливо ведете профилактическую работу», — говорится в сообщении.

Якушев отметил, что в округе сложились крепкие коллективы профессионалов, которые достойно несут службу и ориентируются на самые высокие стандарты. Он также пожелал сотрудникам успехов в службе и жизни.

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Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел УрФО с профессиональным праздником, который празднуется 10 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже правопорядка и безопасности людей. Приходите на помощь тем, кто попал в беду. Самоотверженно, часто рискуя собой, пресекаете противоправные действия. Терпеливо ведете профилактическую работу», — говорится в сообщении. Якушев отметил, что в округе сложились крепкие коллективы профессионалов, которые достойно несут службу и ориентируются на самые высокие стандарты. Он также пожелал сотрудникам успехов в службе и жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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