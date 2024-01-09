Житель Екатеринбурга купил у тюменца рыбу на 2 миллиона фальшивых рублей

09 января 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Рыбу перепродали в ХМАО, получив за нее настоящие деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Екатеринбурга обманул предпринимателя из Тюмени: аферист купил у него партию рыбы, расплатившись за товар фальшивыми пятитысячными купюрами. Общий ущерб составил два миллиона рублей. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «Аферу по покупке партии рыбы на два миллиона фальшивых рублей раскрыла полиция в Тюменской области. Местный предприниматель сообщил, что за продажу рыбы получил в качестве оплаты пятитысячные купюры общим номиналом в два миллиона рублей, с признаками подделки. Деньги ему вручил водитель, отправленный клиентом за грузом», — сообщает издание. Как пояснил тюменец, передача денег происходила вечером, при слабом освещении. После отгрузки рыбы продавец усомнился в подлинности банкнот и отправился в банк. Там подтвердили, что купюры фальшивые. Как выяснили полицейские, за аферой стоял 46-летний житель Екатеринбурга. Поддельные деньги он приобрел в Москве. После получения партии товара вместе с водителем, который знал об обмане, они уехали в Сургут, где продали рыбу. Возбуждено два уголовных дела. За мошенничество мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы, а за сбыт поддельных рублей — до восьми лет.

Житель Екатеринбурга обманул предпринимателя из Тюмени: аферист купил у него партию рыбы, расплатившись за товар фальшивыми пятитысячными купюрами. Общий ущерб составил два миллиона рублей. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «Аферу по покупке партии рыбы на два миллиона фальшивых рублей раскрыла полиция в Тюменской области. Местный предприниматель сообщил, что за продажу рыбы получил в качестве оплаты пятитысячные купюры общим номиналом в два миллиона рублей, с признаками подделки. Деньги ему вручил водитель, отправленный клиентом за грузом», — сообщает издание. Как пояснил тюменец, передача денег происходила вечером, при слабом освещении. После отгрузки рыбы продавец усомнился в подлинности банкнот и отправился в банк. Там подтвердили, что купюры фальшивые. Как выяснили полицейские, за аферой стоял 46-летний житель Екатеринбурга. Поддельные деньги он приобрел в Москве. После получения партии товара вместе с водителем, который знал об обмане, они уехали в Сургут, где продали рыбу. Возбуждено два уголовных дела. За мошенничество мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы, а за сбыт поддельных рублей — до восьми лет.