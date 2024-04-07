На Пермском тракте возникла угроза ДТП, полиция выступила с заявлением

ГИБДД Свердловской области предупредила о гололеде на Пермском тракте
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На трассе заметили гололед (архивное фото) Фото:

Утром 7 апреля на Пермском тракте автоинспекторы зафиксировали наличие гололеда. Водителей призвали быть осторожнее с учетом неблагоприятных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 250 по 290 км Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют на проезжей части наличие гололеда. <…> Призываем водителей к аккуратному вождению с учетом сложившихся условий», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Инспекторы рекомендуют автовладельцам двигаться на пониженной скорости и не совершать опасных маневров. В ближайшее время дорожные службы обработают опасный участок противогололедными материалами.

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Утром 7 апреля на Пермском тракте автоинспекторы зафиксировали наличие гололеда. Водителей призвали быть осторожнее с учетом неблагоприятных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 250 по 290 км Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют на проезжей части наличие гололеда. <…> Призываем водителей к аккуратному вождению с учетом сложившихся условий», — уточнили в telegram-канале ведомства. Инспекторы рекомендуют автовладельцам двигаться на пониженной скорости и не совершать опасных маневров. В ближайшее время дорожные службы обработают опасный участок противогололедными материалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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