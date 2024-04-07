На Пермском тракте возникла угроза ДТП, полиция выступила с заявлением

Утром 7 апреля на Пермском тракте автоинспекторы зафиксировали наличие гололеда. Водителей призвали быть осторожнее с учетом неблагоприятных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 250 по 290 км Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют на проезжей части наличие гололеда. <…> Призываем водителей к аккуратному вождению с учетом сложившихся условий», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Инспекторы рекомендуют автовладельцам двигаться на пониженной скорости и не совершать опасных маневров. В ближайшее время дорожные службы обработают опасный участок противогололедными материалами.
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