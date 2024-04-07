Авто На Пермском тракте возникла угроза ДТП, полиция выступила с заявлением ГИБДД Свердловской области предупредила о гололеде на Пермском тракте 07 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + На трассе заметили гололед (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Утром 7 апреля на Пермском тракте автоинспекторы зафиксировали наличие гололеда. Водителей призвали быть осторожнее с учетом неблагоприятных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 250 по 290 км Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют на проезжей части наличие гололеда. <…> Призываем водителей к аккуратному вождению с учетом сложившихся условий», — уточнили в telegram-канале ведомства. Инспекторы рекомендуют автовладельцам двигаться на пониженной скорости и не совершать опасных маневров. В ближайшее время дорожные службы обработают опасный участок противогололедными материалами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Утром 7 апреля на Пермском тракте автоинспекторы зафиксировали наличие гололеда. Водителей призвали быть осторожнее с учетом неблагоприятных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 250 по 290 км Нижнесергинского района сотрудники Госавтоинспекции фиксируют на проезжей части наличие гололеда. <…> Призываем водителей к аккуратному вождению с учетом сложившихся условий», — уточнили в telegram-канале ведомства. Инспекторы рекомендуют автовладельцам двигаться на пониженной скорости и не совершать опасных маневров. В ближайшее время дорожные службы обработают опасный участок противогололедными материалами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям