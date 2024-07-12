Шадринск примет крупнейший фестиваль с участием 30-ти тюменских и свердловских музыкантов

Десятки музыкальных коллективов из Свердловской, Тюменской и Курганской областей выступят на фестивале «Город на Исети» 13-14 июля. Об этом сообщает администрация Шадринска, где пройдет мероприятие, в своем telegram-канале «Шадринск. Официально».
«В эти выходные в 28 раз в Шадринске пройдет открытый региональный фестиваль современной молодежной культуры „Город на Исети“. Два дня живой музыки с 13-14 июля обеспечат около тридцати начинающих и опытных коллективов из Шадринска, Кургана, Каменска-Уральского, Богдановича, Тюмени», — указано в канале. Отмечается, что выступления будут проходить на протяжении двух дней с 12 часов дня.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходит масштабное культурное событие — музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Также сообщалось, что на озере Медвежье в селе Ильинское Петуховского округа (Курганская область) 13 июля пройдет праздник, включая фестиваль красок: пенное шоу, спортивные состязания и кулинарные угощения.
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