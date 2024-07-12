Шадринск примет крупнейший фестиваль с участием 30-ти тюменских и свердловских музыкантов

В Шадринске на фестивале «Город на Исети» выступят десятки музыкантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль в Шадринске привлечет 30 музыкальных групп из трех регионов
Фестиваль в Шадринске привлечет 30 музыкальных групп из трех регионов Фото:

Десятки музыкальных коллективов из Свердловской, Тюменской и Курганской областей выступят на фестивале «Город на Исети» 13-14 июля. Об этом сообщает администрация Шадринска, где пройдет мероприятие, в своем telegram-канале «Шадринск. Официально».

«В эти выходные в 28 раз в Шадринске пройдет открытый региональный фестиваль современной молодежной культуры „Город на Исети“. Два дня живой музыки с 13-14 июля обеспечат около тридцати начинающих и опытных коллективов из Шадринска, Кургана, Каменска-Уральского, Богдановича, Тюмени», — указано в канале. Отмечается, что выступления будут проходить на протяжении двух дней с 12 часов дня.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходит масштабное культурное событие — музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Также сообщалось, что на озере Медвежье в селе Ильинское Петуховского округа (Курганская область) 13 июля пройдет праздник, включая фестиваль красок: пенное шоу, спортивные состязания и кулинарные угощения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятки музыкальных коллективов из Свердловской, Тюменской и Курганской областей выступят на фестивале «Город на Исети» 13-14 июля. Об этом сообщает администрация Шадринска, где пройдет мероприятие, в своем telegram-канале «Шадринск. Официально». «В эти выходные в 28 раз в Шадринске пройдет открытый региональный фестиваль современной молодежной культуры „Город на Исети“. Два дня живой музыки с 13-14 июля обеспечат около тридцати начинающих и опытных коллективов из Шадринска, Кургана, Каменска-Уральского, Богдановича, Тюмени», — указано в канале. Отмечается, что выступления будут проходить на протяжении двух дней с 12 часов дня. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходит масштабное культурное событие — музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Также сообщалось, что на озере Медвежье в селе Ильинское Петуховского округа (Курганская область) 13 июля пройдет праздник, включая фестиваль красок: пенное шоу, спортивные состязания и кулинарные угощения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...