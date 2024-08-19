Пассажиры ямальского авиаперевозчика ждут рейсов в Челябинск
Ямальский авиаперевозчик объявил продажу билетов на рейсы из Салехарда в Екатеринбург, но на вопрос в комментариях о Челябинске представитель компании дал исчерпывающий ответ — указал координаты города. Об этом редакции URA.RU стало известно из социальных сетей.
«Добрый день. 55°09 северной широты 61°24 восточной долготы», — ответил сотрудник авиакомпании «Ямал» на вопрос Люды Яценко в официальной группе
открыла продажу на осенние и зимние рейсы. Клиенты компании смогут улететь из ЯНАО в Омск, Казань и Горно-Алтайск.виакомпания «Ямал»
Скрин переписки с пассажиром компании
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