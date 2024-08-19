Авиакомпания «Ямал» жестко пошутила над пассажирами. Скрин

Ямальский авиаперевозчик указал на координаты Челябинска клиенту компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры ямальского авиаперевозчика ждут рейсов в Челябинск
Пассажиры ямальского авиаперевозчика ждут рейсов в Челябинск Фото:

Ямальский авиаперевозчик объявил продажу билетов на рейсы из Салехарда в Екатеринбург, но на вопрос в комментариях о Челябинске представитель компании дал исчерпывающий ответ — указал координаты города. Об этом редакции URA.RU стало известно из социальных сетей.

«Добрый день. 55°09 северной широты 61°24 восточной долготы», — ответил сотрудник авиакомпании «Ямал» на вопрос Люды Яценко в официальной группе в VK.

Далее представитель заметил, что в случае появления авиарейса до Челябинска, компания обязательно сообщит об этом своим клиентам. Комментаторы также предложили «Ямалу» рассмотреть направление в Самару.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу на осенние и зимние рейсы. Клиенты компании смогут улететь из ЯНАО в Омск, Казань и Горно-Алтайск.

Скрин переписки с пассажиром компании
Скрин переписки с пассажиром компании
Фото:

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Ямальский авиаперевозчик объявил продажу билетов на рейсы из Салехарда в Екатеринбург, но на вопрос в комментариях о Челябинске представитель компании дал исчерпывающий ответ — указал координаты города. Об этом редакции URA.RU стало известно из социальных сетей. «Добрый день. 55°09 северной широты 61°24 восточной долготы», — ответил сотрудник авиакомпании «Ямал» на вопрос Люды Яценко в официальной группе в VK. Далее представитель заметил, что в случае появления авиарейса до Челябинска, компания обязательно сообщит об этом своим клиентам. Комментаторы также предложили «Ямалу» рассмотреть направление в Самару. Ранее редакция URA.RU сообщила, что а виакомпания «Ямал» открыла продажу на осенние и зимние рейсы. Клиенты компании смогут улететь из ЯНАО в Омск, Казань и Горно-Алтайск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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