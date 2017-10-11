{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
20:47  11 октября 2017 0

Минфин существенно сократит дотации из бюджета для Урала. Больше всех заберет Дагестан

Артобъекты. Пермь, арт-объект, счастье не за горами, пермь
Пермский край ожидает самое существенное сокращениеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Со следующего года Минфин будет распределять дотации регионам на бюджетную обеспеченность по новой методике. УрФО ждет существенное сокращение трансферта.

Размеры дотаций сократят для 26 регионов. Самое существенное сокращение ожидает Пермский край — на 2,6 млрд рублей. Также объемы трансфертов снизят для Челябинской области — на 1,4 млрд рублей. Причина — улучшение состояния их экономик, сообщил РБК старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков. По его словам, все эти регионы в разное время бывали и регионами-донорами.

12 регионов в следующем году вовсе не получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Среди них ХМАО, ЯНАО, Свердловская и Тюменская области. Дело в том, что регионы-доноры не получают дотации на выравнивание.

Пятерка крупнейших получателей трансферта не изменится. Дагестан, Якутия, Камчатский край, Алтайский край, Чечня заберут себе 30% всех дотаций. Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от федеральных трансфертов максимальная.

По новой методике Минфин вводит 20-процентное ограничение на прирост дотаций каждому региону год к году. Кроме того теперь объем трансферта будет зависеть от коэффициента долговой нагрузки регионов.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров