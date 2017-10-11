20:47 11 октября 2017 0

Пермский край ожидает самое существенное сокращение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Со следующего года Минфин будет распределять дотации регионам на бюджетную обеспеченность по новой методике. УрФО ждет существенное сокращение трансферта.

Размеры дотаций сократят для 26 регионов. Самое существенное сокращение ожидает Пермский край — на 2,6 млрд рублей. Также объемы трансфертов снизят для Челябинской области — на 1,4 млрд рублей. Причина — улучшение состояния их экономик, сообщил РБК старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков. По его словам, все эти регионы в разное время бывали и регионами-донорами.

12 регионов в следующем году вовсе не получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Среди них ХМАО, ЯНАО, Свердловская и Тюменская области. Дело в том, что регионы-доноры не получают дотации на выравнивание.

Пятерка крупнейших получателей трансферта не изменится. Дагестан, Якутия, Камчатский край, Алтайский край, Чечня заберут себе 30% всех дотаций. Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от федеральных трансфертов максимальная.

По новой методике Минфин вводит 20-процентное ограничение на прирост дотаций каждому региону год к году. Кроме того теперь объем трансферта будет зависеть от коэффициента долговой нагрузки регионов.