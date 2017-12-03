02:24 03 декабря 2017 0

В 2011 году Евгений Григорьев пригласил молодых уральских музыкантов для участия в съемках Фото: Youtube (скрин видео)

Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев назвал фильм екатеринбургского режиссера Евгения Григорьева «Про рок» лучшей картиной, рассказывающей о данном музыкальном направлении в России. Музыкальный продюсер «без лишних объяснений» пригласил своих подписчиков посмотреть фильм.

«Без долгих объяснений хочу пригласить вас в кинотеатры на фильм Евгения Григорьева „Про Рок“, — написал Фадеев на своей странице в сети Instagram. — Ветераны уральского рока и новые имена. Возможно, это лучшее видео о том, что происходит с рок-музыкой в регионах ????. Кто уже был — делитесь отзывами».

Напомним, в вышедшей в прокат документальной ленте рассказывается о Екатеринбурге как одной из музыкальных столиц. По сюжету классики уральского рока должны были помочь начинающим музыкантам стать знаменитыми. Съемки картины растянулись на шесть лет.

Как ранее писало «URA.RU», фильм уже стал лауреатом нескольких номинаций на кинофестивалях «Движение-2017» и «Окно в Европу». После выхода в прокат положительно отозвался о ленте и известный музыкальный критик Борис Барабанов.