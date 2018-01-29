21:00 29 января 2018 1

В конце февраля развернется целая информационная кампания для бомжей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Собрали для вас главные новости к вечеру понедельника:

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала мемуары под названием «Преданность вере и Отечеству». Много места в книге отведено «Евромайдану». А в качестве иллюстраций Поклонская использовала фото из личного архива.

Свердловских бомжей пригласили проголосовать на выборах президента России. Их позовут на участки, которые располагаются в элитных гимназиях Екатеринбурга. А еще в конце февраля для жителей улиц и ночлежек проведут инструктаж.

Россияне перестали рожать, несмотря на расширение демографических мер. Люди считают, что вопрос рождаемости не может быть решен исключительно при помощи дополнительных выплат и пособий. Почему материнский капитал больше не работает — в материале «URA.RU».

Пермяк через Верховный суд требует убрать инспекторов ГИБДД с дорог. Он считает, что гаишники, останавливающие автомобили вне стационарных постов ДПС, нарушают Конституцию и плодят коррупцию.

Жителю Свердловской области, который вложил почти 4 млн рублей в апартаменты в Крыму со сроком сдачи в 2017 году и остался ни с чем, дадут жилье на полуострове. Уралец рассказал, как сложилась ситуация после вмешательства «URA.RU».

Лучшим порноактером года признан россиянин. «Лучшая мужская роль» и еще парочка пикантных наград в копилке победителя.