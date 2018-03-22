Фадеев назвал причину стрельбы в курганской школе

02:50 22 марта 2018 0

Музыкант прокомментировал стрельбу в курганской школе ФОТО: Личная страница Максима Фадеева в Instagram

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев выразил соболезнования своим землякам, которые пострадали во время стрельбы в одной из школ Курганской области, а также предположил, что могло подтолкнуть ребенка на этот шаг.

«Сегодня на моей родине, в Кургане [Шадринске Курганской области], 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе. Пострадали дети. Никто не понимает мотивов ее поступка, но я, как уже говорил — утверждаю и сейчас — этот культ вседозволенности и навязывания тупых киношных стереотипов, полностью разрушает и без того неокрепшие умы», — написал Фадеев на своей странице в Instagram. Продюсер также отметил, что пистолет 13-летней девочке подарил ее отец, который даже не подумал о последствиях своего подарка.

По словам музыканта, и в его молодости был инциденты, связанные со стрельбой и драками, но до такого никогда не доходило. «Мои глубокие соболезнования всем, кто пострадал в этой истории. Курган, я с вами», — добавил Фадеев.

Напомним, в одной из школ Шадринска 21 марта 13-летняя ученица устроила стрельбу по своим одноклассникам после конфликта. Как оказалось, нападавших было двое, они являются двоюродными сестрами. Семь человек получили ушибы и ссадины, а у одного мальчика пришлось извлекать пули из-под кожи. В Курганскую область уже направляется уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.