Максим Фадеев создаст для своего щенка отдельную страницу в Instagram Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев выбрал кличку для своего щенка мальтипу. На своей странице в Instagram музыкант сообщил, что собаку теперь зовут «Мальчик», и пообещал, что скоро питомец станет звездой соцсетей.

«Привет! Меня зовут „Мальчик“! Если кто-то скажет, что я девочка, пусть первым бросит в меня камень! Я будущая звезда инстаграмма! Скоро создам страницу и…», — опубликовал пост Фадеев. За три часа пост набрал почти 13 тысяч лайков.

Ранее уроженец Кургана Максим Фадеев призвал подписчиков в Instagram помочь ему придумать кличку для нового щенка. Свои варианты он предложил фанатам оставлять в комментариях под постом.