Фадееву подарили щенка Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкант и продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев призвал подписчиков в Instagram помочь ему придумать кличку для нового щенка. Свои варианты он предложил фанатам оставлять в комментариях под постом.

«Знакомьтесь! Мой друг! Но, вот имени пока нет, поможете? Предлагайте, я завтра опубликую, как его назвал!» — написал Фадеев под видео с черным щенком, отметив, что пса ему подарили. Подписчики активно откликнулись на предложение кумира: за час видео просмотрели 28 тысяч раз, а под постом появилось более тысячи комментариев.

Фанаты предложили множество вариантов клички для питомца Фадеева. Среди них: Блэк Джек, Мальчик, Клякса, Гугуша, Черныш, Тимати и другие. Больше всего лайков получил вариант Фадей.

В начале лета Фадеев благодаря особой методике сбросил 100 килограммов лишнего веса. В доказательство продюсер опубликовал фотографию, где помещается в одной штанине шорт, которые носил до похудения.