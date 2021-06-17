РПЦ рассмотрит вопрос о подлинности останков Романовых в ноябре

Архиерейский собор рассмотрит результаты экспертиз останков Романовых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопрос о подлинности останков царской семьи Николая II будет рассмотрен на Архиерейском соборе Русской православной церкви (РПЦ) в ноябре. Информация об этом появилась на сайте Московского патриархата после заседания синода, которое состоялось 17 июня.

«Члены Синода постановили опубликовать информацию о результатах экспертиз после их завершения и вынести результаты экспертиз на рассмотрение очередного Архиерейского Собора», — говорится в сообщении.

На заседании синода участники ознакомились с результатами различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, физико-химических, антропологических и других, представленных Следственным комитетом России. Также синод постановил опубликовать результаты экспертиз после завершения расследования. Отмечается, что Архиерейский собор РПЦ пройдет с 15 по 18 ноября 2021 года.

URA.RU подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, убитых в Екатеринбурге. Летом 2017 стало известно, что РПЦ может подтвердить, что скелеты, найденные в урочище Поросенков Лог, принадлежат Романовым. Летом 2018, в канун 100-летия гибели Николая II и членов его семьи СК выступили с заявлением о подлинности останков, обнародовав результаты экспертиз. Однако позиция РПЦ по-прежнему остается выжидательной. В декабре 2020 года глава екатеринбургской митрополии Евгений заявил, что останки царя Николая II и его семьи будут признаны, если у церкви не будет никаких сомнений в их подлинности.