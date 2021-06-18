Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря Сергий отказался от услуг двух из своих адвокатов — Романа Ровери и Нины Авериной. Письмо, написанное Сергием, опубликовано в telegram-канале его сторонников «Защита Отца Сергия».
«Прошу вас услышать и понять мнение грешного схиигумена Сергия о причинах моего отказа от адвокатов Ровери и Авериной», — обратился Сергий к последователям. Далее он перечислил пять пунктов, которые заставили его принять такое решение.
«Во-первых, я вне политики государственной и церковной. Без моего согласия адвокаты выступали публично, формируя общественное мнение, расходящееся с моими внутренними убеждениями», — пояснил бывший схиигумен. Он упрекнул защитников в том, что за пять с половиной месяцев они были в СИЗО не более четырех раз и не выполнили ни одной просьбы подзащитного. Кроме того, Сергий опроверг публичное заявление Авериной о состоянии своего здоровья и обвинил адвокатов в затягивании процесса ознакомления с материалами дела, что привело к продлению его ареста.
Адвокат Павел Бабиков, который защищает Сергия с момента задержания, не стал комментировать решение своего клиента. Он уточнил, что на следующей неделе завершится ознакомление с материалами дела, после чего следователь передаст его с обвинительным заключением в прокуратуру для утверждения.
Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время штурма обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. Арбитражный суд постановил, что Среднеуральский женский монастырь перейдет в собственность РПЦ.
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