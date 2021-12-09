Путин поручил облегчить жизнь ученым, работающим на севере

В России проработают вопрос отмены обязательного стажа для работающих на севере ученых, планирующих получать надбавки. Об этом на Конгрессе молодых ученых заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я думаю… здесь это будет обоснованно. Обязательно с Минфином и Минтрудом переговорю», — приводятся слова Путина в сообщении на президентском сайте. С просьбой обратить внимание на данную тему к президенту обратился замдиректора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.
По словам Соколова, сейчас молодые ученые копят северный стаж для получения надбавок в течение трех лет, а их старшие коллеги — в течение пяти лет. По мнению специалиста, отмена этой нормы могла бы стать стимулом для дальнейшего развития отечественных кадров, занятых в науке и работающих на севере.
В России проработают вопрос отмены обязательного стажа для работающих на севере ученых, планирующих получать надбавки. Об этом на Конгрессе молодых ученых заявил президент РФ Владимир Путин. «Я думаю… здесь это будет обоснованно. Обязательно с Минфином и Минтрудом переговорю», — приводятся слова Путина в сообщении на президентском сайте. С просьбой обратить внимание на данную тему к президенту обратился замдиректора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов. По словам Соколова, сейчас молодые ученые копят северный стаж для получения надбавок в течение трех лет, а их старшие коллеги — в течение пяти лет. По мнению специалиста, отмена этой нормы могла бы стать стимулом для дальнейшего развития отечественных кадров, занятых в науке и работающих на севере.