Лайнер вернулся в аэропорт вылета
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Минеральных Вод в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа навигационной системы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«При выполнении полета по маршруту, КВС доложил об отказе навигационной системы, принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Минеральные Воды. Посадка в 19.16 благополучно», — говорится в сообщении канала. В пресс-службе авиакомпании комментировать инцидент отказались.
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