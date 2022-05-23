Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт из-за неполадок. Скрин

23 мая 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Лайнер вернулся в аэропорт вылета Фото: Владимир Жабриков Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Минеральных Вод в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа навигационной системы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета по маршруту, КВС доложил об отказе навигационной системы, принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Минеральные Воды. Посадка в 19.16 благополучно», — говорится в сообщении канала. В пресс-службе авиакомпании комментировать инцидент отказались. Фото: скрин telegram-канала AVIAINCIDENT

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Минеральных Вод в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа навигационной системы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета по маршруту, КВС доложил об отказе навигационной системы, принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Минеральные Воды. Посадка в 19.16 благополучно», — говорится в сообщении канала. В пресс-службе авиакомпании комментировать инцидент отказались.