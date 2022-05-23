Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт из-за неполадок. Скрин

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Лайнер вернулся в аэропорт вылета Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Минеральных Вод в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа навигационной системы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«При выполнении полета по маршруту, КВС доложил об отказе навигационной системы, принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Минеральные Воды. Посадка в 19.16 благополучно», — говорится в сообщении канала. В пресс-службе авиакомпании комментировать инцидент отказались.

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Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Минеральных Вод в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа навигационной системы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета по маршруту, КВС доложил об отказе навигационной системы, принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Минеральные Воды. Посадка в 19.16 благополучно», — говорится в сообщении канала. В пресс-службе авиакомпании комментировать инцидент отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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