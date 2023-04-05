У самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло

05 апреля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Самолет отстранили от полетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Утренний в ЯНАО у самолета авиакомпании Utair треснуло стекло второго пилота. Из-за этого воздушное судно отстранили от полетов. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Аэропорт Утренний. После заруливания на место стоянки произошло растрескивание обогреваемого не силового слоя стекла второго пилота. Воздушное судно от полетов отстранено. Рейс ЮЭ9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации. Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что у самолета Utair в Сургуте зафиксировали неисправность. Во время набора высоты у борта не включилась противообледенительная система.

В аэропорту Утренний в ЯНАО у самолета авиакомпании Utair треснуло стекло второго пилота. Из-за этого воздушное судно отстранили от полетов. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Аэропорт Утренний. После заруливания на место стоянки произошло растрескивание обогреваемого не силового слоя стекла второго пилота. Воздушное судно от полетов отстранено. Рейс ЮЭ9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации. Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что у самолета Utair в Сургуте зафиксировали неисправность. Во время набора высоты у борта не включилась противообледенительная система.