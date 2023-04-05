У самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, Боинг 737-500, utair, пилоты, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, boening 737 500
Самолет отстранили от полетов Фото:

В аэропорту Утренний в ЯНАО у самолета авиакомпании Utair треснуло стекло второго пилота. Из-за этого воздушное судно отстранили от полетов. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Аэропорт Утренний. После заруливания на место стоянки произошло растрескивание обогреваемого не силового слоя стекла второго пилота. Воздушное судно от полетов отстранено. Рейс ЮЭ9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации.

Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что у самолета Utair в Сургуте зафиксировали неисправность. Во время набора высоты у борта не включилась противообледенительная система.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В аэропорту Утренний в ЯНАО у самолета авиакомпании Utair треснуло стекло второго пилота. Из-за этого воздушное судно отстранили от полетов. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Аэропорт Утренний. После заруливания на место стоянки произошло растрескивание обогреваемого не силового слоя стекла второго пилота. Воздушное судно от полетов отстранено. Рейс ЮЭ9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации. Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что у самолета Utair в Сургуте зафиксировали неисправность. Во время набора высоты у борта не включилась противообледенительная система.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...