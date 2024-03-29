Карта спецоперации на Украине 29 марта: на Украине произошла серия взрывов, ВСУ обстреляли Белгород

На территории Украины прозвучала серия взрывов. Во многих регионах объявили воздушную тревогу. В центре и на западе Украины получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU.
Взрывы на территории Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке на энергетические объекты страны, в результате которой пострадали объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Галущенко отметил, что энергетики и спасатели уже приступили к ликвидации последствий атаки.
В ночное время по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях, включая Днепропетровскую, Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черкасскую.
Атака ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом было сбито 15 воздушных целей ВСУ. По его словам, сработала система ПВО. Из-за атаки ВСУ были выбиты окна у 37 квартир, пострадали 17 многоквартирных домов и гимназия. О пострадавших информации нет.
Минобороны РФ подтвердило, что системы ПВО ликвидировали 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В связи с обстрелами в Белгороде была объявлена ракетная опасность.
Донецкое направление
В Минобороны РФ сообщили, что экипажи Су-34 провели атаку на командный пункт и живой силе ВСУ на южно-донецком направлении, применяя неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения информации об успешном поражении целей, самолеты вернулись на базу.
По информации telegram-канала военкора Семена Пегова WarGonzo, на донецком направлении российские войска удерживают инициативу. В Новомихайловке российская армия смогла отбить у ВСУ еще ряд позиций и продвинуться дальше. Бои идут в Георгиевке, Первомайском и в районе Невельского. В районе Тоненького ВС РФ продолжают наступать на запад, в направлении Яснобродовки. Российские военные вели штурмовые действия в Семеновке, где в результате смогли закрепиться на юге. В Бердычах также продолжаются встречные бои.
Запорожское направление
По данным WarGonzo, в Работино идут бои. На северо-западе от Вербового российская армия продолжает наступательные действия.
Артемовское направление
ВС РФ продолжают наступление на Часов Яр, где ВСУ перебрасывали резервы, передает WarGonzo. Российские войска смогли улучшить свое положение и продвинуться к Богдановке.
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