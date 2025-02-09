В Запорожской области водитель сумел увернуться от атаки украинского дрона-камикадзе. Удивительное спасение от БПЛА ВСУ попало на видео, которое опубликовал telegram-канал Baza.
В момент атаки БПЛА начал снижение над автомобилями, но водитель Skoda среагировал мгновенно. На кадрах видно, как водитель вильнул на встречную полосу, что помогло избежать трагедии.
По данным telegram-канала Baza, инцидент произошел на трассе Мелитополь–Васильевка, возле села Любимовка. Личность находившихся в автомобиле на момент инцидента неизвестна. Непонятно были ли в машине гражданские лица или военные.
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