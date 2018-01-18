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18 января 2018
07:50  18 января 2018 3

«Крепостное право отменили». Уральская авиакомпания освоит новый аэропорт в Москве

Крым., самолеты, домодедово
«Уральские авиалинии» задумались о смене аэропорта в столицеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии» (УА) с марта начнут выполнять рейсы из Шереметьево. До сих пор их основным аэропортом в Москве было Домодедово», который теперь может остаться без большой доли пассажиров.

Заключение договора с Шереметьево в УА поясняют необходимость расширения своей клиентской базы. «Живущие на севере Москвы почти не летают из Домодедово, мы рассчитываем на эту аудиторию», — цитируют «Ведомости» гендиректора и владельца «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

В настоящее время «Уральские авиалинии» являются второй по объему трафика авиакомпанией в Домодедово. Пока УА продолжает сотрудничать с аэропортом. Но гендиректор перевозчика заявил, что не исключает в будущем возможности отказа от услуг хаба. «Планов полностью перебазироваться из Домодедово нет, мы очень любим этот аэропорт за качество обслуживания. Но в будущем все возможно — крепостное же право в России давно отменили», — пояснил Скуратов.

Виктор Жуков
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