Два пермских культурных проекта добились федеральной поддержки

Пермских артистов поддержит Министерство культуры РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Два пермских театральных проекта получат федеральное софинансирование. Об этом стало известно по итогу конкурсного отбора, проведенного Минкультом РФ в рамках года театра.

Федеральной поддержки (в размере 50%) удалось добиться фестивалю моноспектаклей «MONOfest» (1,7 млн рублей) и фестивалю-конкурсу профессиональных театров «Волшебная кулиса» (600 тысяч рублей). Еще 50% будут выделены из бюджета Пермского края, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

«MOНОfest» пройдёт в Перми с 19 по 22 апреля в шестой раз. Зрителям будут представлены работы актеров и режиссеров, работающих в жанре монолога. За все время существования фестиваля в нем приняли участие 118 артистов из 40 городов России, а также гости из Европы. Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров «Волшебная кулиса» проводится с середины 1990-х годов как продолжение «Пермской театральной весны». В этом году мероприятие пройдет с 17 по 25 ноября. Фестиваль проводится раз в два года, на нём проходит смотр спектаклей со всех уголков края.