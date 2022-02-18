Патрушев рассказал о проблемах из-за вахтовиков-мигрантов

Скопление иностранных работников в вахтовых городках УрФО дестабилизирует обстановку в обществе, поскольку на почве поведения мигрантов происходят конфликты с местными жителями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с уральскими губернаторами.
«В вахтовых городках сконцентрировано порядка 100 тысяч иностранных граждан. Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов. Имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе», — сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза упрекнул бизнес в ухудшении ситуации с мигрантами. По словам Патрушева, работодатели, гонясь за прибылью, нанимают так называемых «гастарбайтеров», присутствие которых сказывается на криминогенной обстановке на Урале.
18 февраля Николай Патрушев собрал уральских губернаторов и полпреда Якушева на совещание по видеосвязи. Помимо вопросов миграции, на встрече обсудили борьбу с угрозой терактов. Патрушев поручил усилить профилактику террористической активности в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях, а также ужесточить контроль за мигрантами.
Скопление иностранных работников в вахтовых городках УрФО дестабилизирует обстановку в обществе, поскольку на почве поведения мигрантов происходят конфликты с местными жителями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с уральскими губернаторами. «В вахтовых городках сконцентрировано порядка 100 тысяч иностранных граждан. Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов. Имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе», — сказал Патрушев. Секретарь Совбеза упрекнул бизнес в ухудшении ситуации с мигрантами. По словам Патрушева, работодатели, гонясь за прибылью, нанимают так называемых «гастарбайтеров», присутствие которых сказывается на криминогенной обстановке на Урале. 18 февраля Николай Патрушев собрал уральских губернаторов и полпреда Якушева на совещание по видеосвязи. Помимо вопросов миграции, на встрече обсудили борьбу с угрозой терактов. Патрушев поручил усилить профилактику террористической активности в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях, а также ужесточить контроль за мигрантами.