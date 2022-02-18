Патрушев рассказал о проблемах из-за вахтовиков-мигрантов

18 февраля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил о конфликтах из-за иностранцев в вахтовых городках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Скопление иностранных работников в вахтовых городках УрФО дестабилизирует обстановку в обществе, поскольку на почве поведения мигрантов происходят конфликты с местными жителями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с уральскими губернаторами. «В вахтовых городках сконцентрировано порядка 100 тысяч иностранных граждан. Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов. Имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе», — сказал Патрушев. Секретарь Совбеза упрекнул бизнес в ухудшении ситуации с мигрантами. По словам Патрушева, работодатели, гонясь за прибылью, нанимают так называемых «гастарбайтеров», присутствие которых сказывается на криминогенной обстановке на Урале. 18 февраля Николай Патрушев собрал уральских губернаторов и полпреда Якушева на совещание по видеосвязи. Помимо вопросов миграции, на встрече обсудили борьбу с угрозой терактов. Патрушев поручил усилить профилактику террористической активности в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях, а также ужесточить контроль за мигрантами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Скопление иностранных работников в вахтовых городках УрФО дестабилизирует обстановку в обществе, поскольку на почве поведения мигрантов происходят конфликты с местными жителями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с уральскими губернаторами. «В вахтовых городках сконцентрировано порядка 100 тысяч иностранных граждан. Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов. Имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе», — сказал Патрушев. Секретарь Совбеза упрекнул бизнес в ухудшении ситуации с мигрантами. По словам Патрушева, работодатели, гонясь за прибылью, нанимают так называемых «гастарбайтеров», присутствие которых сказывается на криминогенной обстановке на Урале. 18 февраля Николай Патрушев собрал уральских губернаторов и полпреда Якушева на совещание по видеосвязи. Помимо вопросов миграции, на встрече обсудили борьбу с угрозой терактов. Патрушев поручил усилить профилактику террористической активности в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях, а также ужесточить контроль за мигрантами.