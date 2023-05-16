Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Бахмуте

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, десант, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ЧВК «Вагнер» активно продвигается в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» активно продвигаются в Бахмуте (Артемовске) и берут территории под свой контроль. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос URA.RU о жалобах украинских военных на то, что солдаты ЧВК сражаются «как бешеные».

«Не совсем понятен вопрос, кто бешеный, а кто не бешеный. ЧВК „Вагнер“ продвигается в Бахмуте и берет территории под контроль. <…> А бешенство — оно только приветствуется», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Ранее один из украинских военных заявил, что ЧВК «Вагнер» оказывает сильное давление на украинские подразделения в Бахмуте. По его словам, бойцы частной военной компании сражаются «как бешеные».

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Бойцы ЧВК «Вагнер» активно продвигаются в Бахмуте (Артемовске) и берут территории под свой контроль. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос URA.RU о жалобах украинских военных на то, что солдаты ЧВК сражаются «как бешеные». «Не совсем понятен вопрос, кто бешеный, а кто не бешеный. ЧВК „Вагнер“ продвигается в Бахмуте и берет территории под контроль. <…> А бешенство — оно только приветствуется», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Ранее один из украинских военных заявил, что ЧВК «Вагнер» оказывает сильное давление на украинские подразделения в Бахмуте. По его словам, бойцы частной военной компании сражаются «как бешеные».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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