Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Бахмуте

16 мая 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» активно продвигается в Бахмуте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» активно продвигаются в Бахмуте (Артемовске) и берут территории под свой контроль. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос URA.RU о жалобах украинских военных на то, что солдаты ЧВК сражаются «как бешеные». «Не совсем понятен вопрос, кто бешеный, а кто не бешеный. ЧВК „Вагнер“ продвигается в Бахмуте и берет территории под контроль. <…> А бешенство — оно только приветствуется», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Ранее один из украинских военных заявил, что ЧВК «Вагнер» оказывает сильное давление на украинские подразделения в Бахмуте. По его словам, бойцы частной военной компании сражаются «как бешеные».

Бойцы ЧВК «Вагнер» активно продвигаются в Бахмуте (Артемовске) и берут территории под свой контроль. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос URA.RU о жалобах украинских военных на то, что солдаты ЧВК сражаются «как бешеные». «Не совсем понятен вопрос, кто бешеный, а кто не бешеный. ЧВК „Вагнер“ продвигается в Бахмуте и берет территории под контроль. <…> А бешенство — оно только приветствуется», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Ранее один из украинских военных заявил, что ЧВК «Вагнер» оказывает сильное давление на украинские подразделения в Бахмуте. По его словам, бойцы частной военной компании сражаются «как бешеные».