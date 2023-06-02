Тюменцы организовали коррупционную схему в ХМАО и присвоили десятки миллионов рублей

Двое тюменцев отправятся в суд за присвоение 40 миллионов рублей в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, передача денег
Двух тюменцев обвиняют в коммерческом подкупе Фото:

Двух жителей Тюмени будут судить за присвоение 40 миллионов рублей при помощи коррупционной схемы, которую обвиняемые организовали на территории ХМАО. Об этом сообщает следственное управление СКР по ХМАО-Югре.

«По версии следствия, один из обвиняемых, выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, получил через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителей двух организаций-подрядчиков. Коммерческий подкуп был совершен за способствование в заключении договоров подряда. Общая сумма незаконно полученных денежных вознаграждений составила более 40 млн рублей, часть из которых была легализована через фиктивные сделки и банковские операции», — говорится в сообщении.

В ходе расследования этого преступления допрошено более 150 свидетелей, проведены различные экспертизы. Объем уголовного дела составил 47 томов. В настоящий момент собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд. Мужчинам предъявлены обвинения в коммерческом подкупе, посредничестве и легализации денежных средств.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двух жителей Тюмени будут судить за присвоение 40 миллионов рублей при помощи коррупционной схемы, которую обвиняемые организовали на территории ХМАО. Об этом сообщает следственное управление СКР по ХМАО-Югре. «По версии следствия, один из обвиняемых, выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, получил через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителей двух организаций-подрядчиков. Коммерческий подкуп был совершен за способствование в заключении договоров подряда. Общая сумма незаконно полученных денежных вознаграждений составила более 40 млн рублей, часть из которых была легализована через фиктивные сделки и банковские операции», — говорится в сообщении. В ходе расследования этого преступления допрошено более 150 свидетелей, проведены различные экспертизы. Объем уголовного дела составил 47 томов. В настоящий момент собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд. Мужчинам предъявлены обвинения в коммерческом подкупе, посредничестве и легализации денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...