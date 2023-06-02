Тюменцы организовали коррупционную схему в ХМАО и присвоили десятки миллионов рублей

Двух жителей Тюмени будут судить за присвоение 40 миллионов рублей при помощи коррупционной схемы, которую обвиняемые организовали на территории ХМАО. Об этом сообщает следственное управление СКР по ХМАО-Югре.
«По версии следствия, один из обвиняемых, выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, получил через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителей двух организаций-подрядчиков. Коммерческий подкуп был совершен за способствование в заключении договоров подряда. Общая сумма незаконно полученных денежных вознаграждений составила более 40 млн рублей, часть из которых была легализована через фиктивные сделки и банковские операции», — говорится в сообщении.
В ходе расследования этого преступления допрошено более 150 свидетелей, проведены различные экспертизы. Объем уголовного дела составил 47 томов. В настоящий момент собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд. Мужчинам предъявлены обвинения в коммерческом подкупе, посредничестве и легализации денежных средств.
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