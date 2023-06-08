Орбан собрал экстренный совет обороны из-за наступления ВСУ на Запорожье

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Виктор Орбан созвал экстренный совет из-за наступления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрал экстренный совет обороны из-за ночного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье. Об этом политик рассказал в соцсетях, уточнив, что хочет обезопасить Венгрию.

«С сегодняшнего вечера (с ночи по московскому времени — прим. URA.RU) на территории русско-украинского конфликта идут бои. Совет обороны [Венгрии] собрался на рассвете», — написал Орбан. Он уточнил, что совет созван для того, чтобы обезопасить Венгрию в связи с обострением конфликта.

Российские военкоры в ночь на 8 июня сообщили о наступлении Украины на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины большой дезинформацией, передает телеканал 360.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрал экстренный совет обороны из-за ночного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье. Об этом политик рассказал в соцсетях, уточнив, что хочет обезопасить Венгрию. «С сегодняшнего вечера (с ночи по московскому времени — прим. URA.RU) на территории русско-украинского конфликта идут бои. Совет обороны [Венгрии] собрался на рассвете», — написал Орбан. Он уточнил, что совет созван для того, чтобы обезопасить Венгрию в связи с обострением конфликта. Российские военкоры в ночь на 8 июня сообщили о наступлении Украины на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины большой дезинформацией, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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