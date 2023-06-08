Орбан собрал экстренный совет обороны из-за наступления ВСУ на Запорожье 08 июня 2023 в 12:52 Размер текста - 17 + Виктор Орбан созвал экстренный совет из-за наступления ВСУ Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрал экстренный совет обороны из-за ночного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье. Об этом политик рассказал в соцсетях, уточнив, что хочет обезопасить Венгрию. «С сегодняшнего вечера (с ночи по московскому времени — прим. URA.RU) на территории русско-украинского конфликта идут бои. Совет обороны [Венгрии] собрался на рассвете», — написал Орбан. Он уточнил, что совет созван для того, чтобы обезопасить Венгрию в связи с обострением конфликта. Российские военкоры в ночь на 8 июня сообщили о наступлении Украины на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины большой дезинформацией, передает телеканал 360. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрал экстренный совет обороны из-за ночного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье. Об этом политик рассказал в соцсетях, уточнив, что хочет обезопасить Венгрию. «С сегодняшнего вечера (с ночи по московскому времени — прим. URA.RU) на территории русско-украинского конфликта идут бои. Совет обороны [Венгрии] собрался на рассвете», — написал Орбан. Он уточнил, что совет созван для того, чтобы обезопасить Венгрию в связи с обострением конфликта. Российские военкоры в ночь на 8 июня сообщили о наступлении Украины на Запорожье. URA.RU приводило сводку, что известно о боях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины большой дезинформацией, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям