Мошенники под видом Медведева и Турчака выманивают данные у членов ЕР

06 октября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Членов «Единой России» обманывают мошенники, представляясь высшим партийным руководством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники под видом председателя ЕР Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Андрея Турчака выманивают у функционеров «Единой России» персональные данные. Об угрозе мошенников предупредили единороссов реготделерий УрФО. «В некоторых регионах замечена мошенническая рассылка в адрес партийного актива от имени Дмитрия Анатольевича Медведева и Андрея Анатольевича Турчака (с использованием партийных бланков). Прошу Вас держать руку на пульсе и ни в коем случае не реагировать на данные сообщения и дальнейшие звонки мошенников!» — предупреждают в чатах членов и активистов регионального отделения. В последний месяц в России участились случаи мошенничества с помощью использования фейкового профиля официального лица. Сообщения приходят от министров, топ-чиновников, сотрудников силовых органов и прочих должностных лиц.

Мошенники под видом председателя ЕР Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Андрея Турчака выманивают у функционеров «Единой России» персональные данные. Об угрозе мошенников предупредили единороссов реготделерий УрФО. «В некоторых регионах замечена мошенническая рассылка в адрес партийного актива от имени Дмитрия Анатольевича Медведева и Андрея Анатольевича Турчака (с использованием партийных бланков). Прошу Вас держать руку на пульсе и ни в коем случае не реагировать на данные сообщения и дальнейшие звонки мошенников!» — предупреждают в чатах членов и активистов регионального отделения. В последний месяц в России участились случаи мошенничества с помощью использования фейкового профиля официального лица. Сообщения приходят от министров, топ-чиновников, сотрудников силовых органов и прочих должностных лиц.