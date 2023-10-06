Мошенники под видом Медведева и Турчака выманивают данные у членов ЕР

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Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер
Членов «Единой России» обманывают мошенники, представляясь высшим партийным руководством Фото:

Мошенники под видом председателя ЕР Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Андрея Турчака выманивают у функционеров «Единой России» персональные данные. Об угрозе мошенников предупредили единороссов реготделерий УрФО.

«В некоторых регионах замечена мошенническая рассылка в адрес партийного актива от имени Дмитрия Анатольевича Медведева и Андрея Анатольевича Турчака (с использованием партийных бланков). Прошу Вас держать руку на пульсе и ни в коем случае не реагировать на данные сообщения и дальнейшие звонки мошенников!» — предупреждают в чатах членов и активистов регионального отделения.

В последний месяц в России участились случаи мошенничества с помощью использования фейкового профиля официального лица. Сообщения приходят от министров, топ-чиновников, сотрудников силовых органов и прочих должностных лиц.

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Мошенники под видом председателя ЕР Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Андрея Турчака выманивают у функционеров «Единой России» персональные данные. Об угрозе мошенников предупредили единороссов реготделерий УрФО. «В некоторых регионах замечена мошенническая рассылка в адрес партийного актива от имени Дмитрия Анатольевича Медведева и Андрея Анатольевича Турчака (с использованием партийных бланков). Прошу Вас держать руку на пульсе и ни в коем случае не реагировать на данные сообщения и дальнейшие звонки мошенников!» — предупреждают в чатах членов и активистов регионального отделения. В последний месяц в России участились случаи мошенничества с помощью использования фейкового профиля официального лица. Сообщения приходят от министров, топ-чиновников, сотрудников силовых органов и прочих должностных лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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