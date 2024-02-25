Сальдо: ВСУ потеряли в Крынках 3,5 тысячи элитных морских пехотинцев

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо сообщил о потерях ВСУ в Крынках Фото:
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Армия Украины потеряла в боях за Крынки 3,5 тысячи наиболее подготовленных морских пехотинцев. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Также признаны высокие потери — до 3,5 тысячи морских пехотинцев из наиболее подготовленных соединений. В медиа-пространстве противник признал, что после провала попыток развития наступления, удерживал мини-плацдарм в Крынках лишь ради информационного эффекта», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

Он отметил, что сейчас идет окончательная зачистка Крынок от остатков ВСУ. Украинские солдаты, которые остались там во время бегства подразделений, не могут эвакуироваться на другой берег Днепра. Также они лишены доступа к связи.

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Сальдо также рассказал о потерях ВСУ за неделю. Среди них привел: беспилотники — 258, танки — один, БМП — 17, орудия и минометы — 48, личный состав — более 600.

О зачистках Крынок стало известно еще 20 февраля. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ встали по всему побережью реки Крынки и Конки. ВСУ перешли на левый берег Днепра еще в октябре 2023 года. После этого пытались расширить плацдарм и развить наступление. За месяцы боевых действий село сровняли с землей.

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Армия Украины потеряла в боях за Крынки 3,5 тысячи наиболее подготовленных морских пехотинцев. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Также признаны высокие потери — до 3,5 тысячи морских пехотинцев из наиболее подготовленных соединений. В медиа-пространстве противник признал, что после провала попыток развития наступления, удерживал мини-плацдарм в Крынках лишь ради информационного эффекта», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас идет окончательная зачистка Крынок от остатков ВСУ. Украинские солдаты, которые остались там во время бегства подразделений, не могут эвакуироваться на другой берег Днепра. Также они лишены доступа к связи. Сальдо также рассказал о потерях ВСУ за неделю. Среди них привел: беспилотники — 258, танки — один, БМП — 17, орудия и минометы — 48, личный состав — более 600. О зачистках Крынок стало известно еще 20 февраля. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ встали по всему побережью реки Крынки и Конки. ВСУ перешли на левый берег Днепра еще в октябре 2023 года. После этого пытались расширить плацдарм и развить наступление. За месяцы боевых действий село сровняли с землей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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