Сальдо: ВСУ потеряли в Крынках 3,5 тысячи элитных морских пехотинцев

Армия Украины потеряла в боях за Крынки 3,5 тысячи наиболее подготовленных морских пехотинцев. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Также признаны высокие потери — до 3,5 тысячи морских пехотинцев из наиболее подготовленных соединений. В медиа-пространстве противник признал, что после провала попыток развития наступления, удерживал мини-плацдарм в Крынках лишь ради информационного эффекта», — написал Владимир Сальдо в своем
Он отметил, что сейчас идет окончательная зачистка Крынок от остатков ВСУ. Украинские солдаты, которые остались там во время бегства подразделений, не могут эвакуироваться на другой берег Днепра. Также они лишены доступа к связи.
Сальдо также рассказал о потерях ВСУ за неделю. Среди них привел: беспилотники — 258, танки — один, БМП — 17, орудия и минометы — 48, личный состав — более 600.
О зачистках Крынок стало известно еще 20 февраля. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ встали по всему побережью реки Крынки и Конки. ВСУ перешли на левый берег Днепра еще в октябре 2023 года. После этого пытались расширить плацдарм и развить наступление. За месяцы боевых действий село сровняли с землей.
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