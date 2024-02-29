Челябинцы вывезли из Авдеевки мальчика Диму, который полжизни провел в подвале. Видео

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Ребенку приходилось прятаться в подвале два года (фото из архива) Фото:
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Активисты из Магнитогорска (Челябинская область) объединения «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» вывезли из освобожденной Авдеевки четырехлетнего мальчика Диму в Ясиноватую. Ребенок половину жизни прятался в подвале от обстрелов и от насильственной эвакуации со стороны украинских властей.

«Дима родился в Авдеевке и половину жизни провел в подвале. Мальчика прятали от обстрелов и насильственной эвакуации на Украину», — рассказала мама Димы Полина сайту «Вести.ру».

Челябинские ветераны, вывозившие из Авдеевки ребенка, с удивлением узнали, что в момент эвакуации из разрушенного города мальчику исполнилось четыре года. Они подарили мальчику сладости и записали трогательное видео, которое опубликовали в группе «Мужицкий борщ» в социальной сети в «ВКонтакте».

По словам женщины, украинские власти тщательно искали Диму и даже вскрывали их квартиру, но так и не сумели найти мальчика, которого прятала в подвалах семья. Мать ребенка отметила, что если родители не хотели уезжать, то детей насильственно забирали, а родителей лишали всех прав.

Теперь новым домом Димы и его близких стала Ясиноватая. Семья, которая долгие годы ждала освобождение Авдеевки, теперь готовится подавать документы на российское гражданство и обустраивается на новом месте.

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Активисты из Магнитогорска (Челябинская область) объединения «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» вывезли из освобожденной Авдеевки четырехлетнего мальчика Диму в Ясиноватую. Ребенок половину жизни прятался в подвале от обстрелов и от насильственной эвакуации со стороны украинских властей. «Дима родился в Авдеевке и половину жизни провел в подвале. Мальчика прятали от обстрелов и насильственной эвакуации на Украину», — рассказала мама Димы Полина сайту «Вести.ру». Челябинские ветераны, вывозившие из Авдеевки ребенка, с удивлением узнали, что в момент эвакуации из разрушенного города мальчику исполнилось четыре года. Они подарили мальчику сладости и записали трогательное видео, которое опубликовали в группе «Мужицкий борщ» в социальной сети в «ВКонтакте». По словам женщины, украинские власти тщательно искали Диму и даже вскрывали их квартиру, но так и не сумели найти мальчика, которого прятала в подвалах семья. Мать ребенка отметила, что если родители не хотели уезжать, то детей насильственно забирали, а родителей лишали всех прав. Теперь новым домом Димы и его близких стала Ясиноватая. Семья, которая долгие годы ждала освобождение Авдеевки, теперь готовится подавать документы на российское гражданство и обустраивается на новом месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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