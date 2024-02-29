Ребенку приходилось прятаться в подвале два года (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активисты из Магнитогорска (Челябинская область) объединения «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» вывезли из освобожденной Авдеевки четырехлетнего мальчика Диму в Ясиноватую. Ребенок половину жизни прятался в подвале от обстрелов и от насильственной эвакуации со стороны украинских властей.

«Дима родился в Авдеевке и половину жизни провел в подвале. Мальчика прятали от обстрелов и насильственной эвакуации на Украину», — рассказала мама Димы Полина сайту «Вести.ру».

Челябинские ветераны, вывозившие из Авдеевки ребенка, с удивлением узнали, что в момент эвакуации из разрушенного города мальчику исполнилось четыре года. Они подарили мальчику сладости и записали трогательное видео, которое опубликовали в группе «Мужицкий борщ» в социальной сети в «ВКонтакте».

По словам женщины, украинские власти тщательно искали Диму и даже вскрывали их квартиру, но так и не сумели найти мальчика, которого прятала в подвалах семья. Мать ребенка отметила, что если родители не хотели уезжать, то детей насильственно забирали, а родителей лишали всех прав.

Теперь новым домом Димы и его близких стала Ясиноватая. Семья, которая долгие годы ждала освобождение Авдеевки, теперь готовится подавать документы на российское гражданство и обустраивается на новом месте.