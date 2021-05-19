«Sex Education» по-русски и премьера от Моргенштерна

В четверг оценим новый альбом одного из самых популярных рэп-исполнителей отечественной сцены Фото: Алексей Андронов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Четверг порадует нас не только кинопремьерами, но и громкими новинками из мира музыки и игр. Любители спорта и фестивалей также не останутся без внимания. Развлекаемся сегодня вместе с Reebok, Моргенштерном, Дарьер Мороз и другими. Детально — в Афише URA.RU.

Что сделать утром

Утро начнем с яркого (и немного безумного) клипа Моргенштерна на вступительный трек нового альбома Million Dollar: Happiness под названием Show. В ролике Алишер в образе безумного клоуна выступает в цирке. Трек войдет новый альбом Million Dollar: Happiness, название которого отсылает к последнему альбому Фараона Million Dollar Depression — послушать новый альбом можно будет уже сегодня вечером!

Что сделать днем

За обедом познакомимся с грядущими премьерами — в сети появился трейлер мини-сериала «Утраченный символ», снятого по роману писателя Дэна Брауна. Действие сериала развернется до событий, показанных в фильмах «Код Да Винчи» и «Ангелы и демоны», но истории нас ожидают не менее загадочные и мистические.

Успейте заглянуть на первый спортивный онлайн-фестиваль Unlocked от Reebok. 20—21 мая на сайте фестиваля можно посмотреть трансляции с различных площадок, принять участие в тренировках, мастер-классах, воркшопах и розыгрыше призов.

И не забудьте посетить просветительский марафон «Новое Знание», который пройдет по всей России 20—22 мая. В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Запланировано участие 150 спикеров: Тимур Бекмамбетов, Николай Цискаридзе, Владимир Познер, Дмитрий Песков, Сергей Собянин и другие. Подключиться к событию благодаря интернет-трансляции смогут все желающие на сайте марафона marathon.znanierussia.ru .

Что сделать вечером

Занятие на вечер для любителей компьютерных игр — легендарная игра Days Gone вышла на ПК спустя 2 года после релиза на PS4. Версия получила увеличенную дальность прорисовки, лучшую детализацию и полную настройку управления. Игру можно купить в Steam и Epic Games Store .

Обложка сериала «Клиника счастья» КиноПоиск

20 мая в сети станет доступна новый комедийно-драматический сериал «Клиника счастья», который критики прозвали «Sex Education для взрослых». В центре сюжета — эндокринолог, основатель «Клиники счастья» Алёна Липницкая в исполнении Дарьи Мороз. Заведение, которым руководит героиня, полностью оправдывает своё название — в нём трудятся специалисты, необходимые для разрешения проблем физиологического или психологического характера и способные подарить пациентам долгожданное счастье.