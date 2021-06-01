Новинки Huawei и премьера от Евгения Гришковца

В среду познакомимся с научно-интеллектуальным списком дел из наших новых рекомендаций, заботливо собранных по всему онлайну для любителей технологических новинок, поэзии и современной музыки, философии, вдумчивого кино и космоса. Подробности — ниже в нашей новой Афише:
Что сделать утром
Музыкально-философское утро начнем с первого за 11 лет совместного альбома Евгения Гришковца и группы «Бигуди». Он называется «Человек человеку» и состоит из девяти новых треков. Новую пластинку артисты записали во время пандемии, «Бигуди» написали музыку, а Гришковец — текст.
Что сделать днем
2 июня в 15:00 по Москве состоится презентация новых продуктов от бренда Huawei. Во время трансляции миру представят обновленную операционную систему HarmonyOS, а также планшет Huawei MatePad 2 и смарт-часы Huawei Watch 3.
За обедом также оценим анонс перезапуска культового сериала. HBO Max опубликовал на своем ютьюб-канале первый трейлер сериала «Сплетница» — он выйдет на стриминговой платформе 8 июля. Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж.
Что сделать вечером
Заглянем на фестиваль Beat Film Festival, где со 2 июня стартанет программа Национального конкурса. Кураторы фестиваля отобрали 10 фильмов из 150 заявок. В серию показов войдёт картина о художнике Павле Пепперштейне, альманах о русской визуальной культуре, история проекта «Помощь» Никиты Кукушкина и другие фильмы, познакомиться с которыми можно на сайте.
Бонус: 2 июня 2021 года с Международной космической станции состоится 48-й плановый выход в открытый космос, который выполнят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Подробный план трансляции можно посмотреть на сайте.
План на 3 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в