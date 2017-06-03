{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
16:30  03 июня 2017 0

Горячая пермячка едет за победой на MISS MAXIM 2017

"Привезу первое место"Фото: maximonline.ru

C 3 по 5 июня в Москве проходит кастинг конкурса MISS MAXIM 2017. Главный приз — обложка журнала. Горячая пермячка Екатерина Чернышева, которая занимает 14-е место в ТОП-100 рассказала, что едет в Москву за победой.

— Страха и волнения у меня нет. Все будет так, как должно быть. Но это не говорит о том, что я готова принять поражение! Настрой у меня серьезный, приехала только за победой, — заявила Екатерина, передает 59.ru.

Девушка просит поддержки земляков и обещает привезти победу.

— Всем участницам хочу пожелать удачи, победы достойна каждая. Ну, а пермским болельщикам остаётся держать за меня кулачки. Буду стараться, сделаю все возможное. Привезу первое место, — сказала красотка.

Кастинг в Москве закончится 5 июня. В результате редакция выберет 10 финалисток, одна из которых попадет на обложку Maxim.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 15 красоток уральского региона попали в топ-100 Miss Maxim 2017. ФОТО.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров