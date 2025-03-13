Петербуржец, бросавший петарды с балкона, получил подписку о невыезде

В Петербурге жители одного из домов на проспекте Художников сообщили, что участник СВО, недовольный спорами о парковочном месте, начал бросать гранаты с балкона своей квартиры. Гранаты оказались петардами, а нарушитель порядка получил подписку о невыезде. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«5 марта в 01:50 в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 33 корпус один по проспекту Художников, что ее сосед бросает петарды с балкона шестого этажа», — рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в ответ на запрос URA.RU. Прибыв на место, правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина использовал сигнальную ракетницу для стрельбы из окна и кидал петарды, целясь в припаркованные автомобили. Следствие изъяло сигнальную ракетницу в качестве вещественного доказательства. В результате инцидента возбуждено уголовное дело за хулиганство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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