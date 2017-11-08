Министр образования РФ Ольга Васильева прилетела в Челябинск

11:47 08 ноября 2017 0

Васильева примет участие в российско-казахстанском форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр РФ Ольга Васильева прилетела в среду, 8 ноября, в Челябинск, чтобы принять участие в российско-казахстанском форуме, стартовавшем на Южном Урале. Во второй половине дня Васильева приедет в Южно-Уральский государственный университет, где с утра проходит совет ректоров России и Казахстана.

После обеда на форум также прибудут полпред в УрФО Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский. Два министра образования России и Казахстана — Ольга Васильева и Ерлан Сагадеев — подпишут совместный референдум.

В совете ректоров принимают участие более шестисот человек. С утра возле ЮУрГУ была полностью очищена парковка для автомобилей преподавателей и студентов вуза. Модераторами форума стали президент Российского совета ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель Совета ректоров Казахстана, ректор Евразийского национального университета Ерлан Садыков.

Вечером гостям проведут экскурсию по ЮУрГУ, а затем все отправятся в «Малахит», в банкет-холл «Изумрудный» на прием, который проведет глава региона. Сегодня же вечером в Челябинск прибудут министр энергетики Александр Новак, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, а также представители других министерств.

9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» пройдет деловая часть форума. Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание.