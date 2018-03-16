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Сегодня уже пятница! И вот самое актуальное к этому часу:
За два дня до выборов Путин делает подарок Челябинску и его губернатору. Город добился заветных саммитов ШОС и БРИКС. Это шанс поправить экономику и экологию.
Стало известно, как яд попал к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, которого отравили в Великобритании. Опасным веществом пропиталась даже одежда.
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов. Прочитайте, чтобы не попасть в такую же ситуацию.
Госдума хочет отменить ЕГЭ. Но школьникам пока рано радоваться.
Уральскую учительницу-стриптизершу требуют выгнать из школы. Все дело в развратной фотосессии с учениками.
Кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин набросился на представителя кандидата в президенты от «КПРФ» Павла Грудинина во время дебатов. Посмотрите сами.