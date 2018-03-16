09:00 16 марта 2018 0

В 2017 году пенсионеры потеряли около 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов Вадим Ахметов © URA.RU

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