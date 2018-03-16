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16 марта 2018
09:00  16 марта 2018 0

Подарок Путина Челябинску, отмена ЕГЭ, драка во время дебатов. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

В 2017 году пенсионеры потеряли около 55 млрд рублей при смене пенсионных фондовВадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня уже пятница! И вот самое актуальное к этому часу:

За два дня до выборов Путин делает подарок Челябинску и его губернатору. Город добился заветных саммитов ШОС и БРИКС. Это шанс поправить экономику и экологию.

Стало известно, как яд попал к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, которого отравили в Великобритании. Опасным веществом пропиталась даже одежда.

Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов. Прочитайте, чтобы не попасть в такую же ситуацию.

Госдума хочет отменить ЕГЭ. Но школьникам пока рано радоваться.

Уральскую учительницу-стриптизершу требуют выгнать из школы. Все дело в развратной фотосессии с учениками.

Кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин набросился на представителя кандидата в президенты от «КПРФ» Павла Грудинина во время дебатов. Посмотрите сами.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.RU»
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