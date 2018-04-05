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05 апреля 2018
04 апреля 2018
04:32  05 апреля 2018 0

Солист культовой поп-группы объявил войну шоу-бизнесу. Для этого Валерию Ярушину нужны единомышленники

Сам фронтмен «золотого» состава ВИА «Ариэль» живет на пенсию в 11 тыс. рублейФото: Википедия

Руководитель «золотого» состава мегапопулярного в СССР 70-80-х годов музыкального коллектива «Ариэль» Валерий Ярушин заявил, что объявляет войну «прогнившему шоу-бизнесу». По словам музыканта, необходимо поставить заслон тем кошмарам, которые сейчас происходят на сцене.

«Если Шнурова, который матерится на сцене и бегает по ней в трусах, выбирают человеком года, гея Лазарева — мужчиной года, а какую-то Бузову гордо именуют словом „солистка“, это уже самый настоящий беспредел! Какая она солистка?! Лауреат конкурса в районной психбольнице», — заявил Ярушин в интервью изданию «Шторм». Чтобы хоть как-то воспрепятствовать происходящему, музыкант придумал фестиваль «Быть добру» и ищет единомышленников.

По словам фронтмена, для начала будет достаточно музыкального круиза на теплоходе, чтобы в нем участвовал талантливый певец, певица и или ансамбль. Тогда можно будет показать, какую культуру следует уважать. Там, как заявляет музыкант, не будет места «говнороку», а также «пошлости и голубизне», «которая лезет вместе с Лазаревыми, Киркоровыми и Басковыми».

Не менее критичен оказался бывший поп-идол и к другим представителям современной музыкальной культуры: Андрей Макаревич для него «всего лишь какой-то бард с гитарой», а Лолита «стыдно сказать, но оказывается, это певица». Такое же отношение Валерия Ярушина и к продюсерам, которые могли бы содействовать продвижению действительно талантливых исполнителей: «взяли от жизни все, а теперь стали себялюбцами и нарциссами».

Между тем, сам некогда знаменитый музыкант живет в обычной двушке в подмосковных Люберцах на пенсию в 11 тысяч. О родном Челябинске вспоминает неохотно («выпнул меня коленкой под зад»), и рассказывает, что выживает исключительно благодаря былой популярности — иногда его приглашают на концерты («а то бы вообще пришлось играть в переходе»). Звание народного артиста Ярушин так и не получил, хотя, по его рассказам, документы лежат в Минкульте уже 18 лет — «есть те, кто платит, и оказывается впереди».

Виктор Жуков
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