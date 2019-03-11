В соцсетях Брежневу сразу начали спрашивать, какими духами она пользуется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время концерта Веры Брежневой в Ноябрьске девочка, стоявшая с ней на сцене, сделала певице «лучший комплимент в этом году». Ребенок сказал, что Брежнева «пахнет рафаелкой». Такую видеозапись звезда опубликовала на своей странице в stories Instagram.

«Это лучший комплимент просто в этом году, что я пахну рафаелкой», — сказала певица в микрофон залу. На кадрах видно, как вместе с Брежневой на сцене стоят дети. Она наклоняется с микрофоном к одной из девочек и та произносит покоривший певицу комплимент.

Вера Брежнева также написала пост в соцсети, в котором назвала ребенка «принцессой» и еще раз рассказала пользователям о комплименте. «А вчера Ноябрьск был прекрасен, и одна маленькая принцесса сказала, что я пахну рафаелкой», — говорится в сообщении. Женщины сразу заинтересовались, какими духами пользуется звезда. «Какими духами пользуетесь? И я хочу рафаелкой или клубникой пахнуть», — спросила sandraleaves. «Верочка, какие ваши любимые духи?» — поинтересовалась zadorozhnayairinaaa.