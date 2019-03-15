По словам Пумпянского, участие в исполнении нацпроектов — это «окно возможностей» для бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургском Ельцин Центре прошло годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Обсудить тему «Национальный проект как драйвер развития экономики» собрались руководители ведущих предприятий и представители власти.

«Основная тема нашего собрания — это нацпроекты из майского указа президента, взаимодействие при их реализации бизнеса и власти на всех уровнях. Это практически 25 триллионов рублей средств, которые будут инвестированы в нашу страну», — пояснил в самом начале президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он отметил, что участие в нацпроектах для предпринимателей станет возможностью найти новые рынки сбыта, модернизировать технологические процессы и открыть для себя новые сферы деятельности.

На собрании присутствовал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор УрФУ Виктор Кокшаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

На встрече замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков подчеркнул, что при реализации нацпроектов необходима максимальная ориентация на продукцию российского производства. «Чтобы эти 25 триллионов шли именно на наши предприятия, на наши рабочие места, возвращались в виде налогов в региональные и федеральные бюджеты», — отметил он. Осьмаков рассказал, что в Минпромторге создан центр управления проектами в промышленности, задача которого — «быть навигатором для бизнеса среди всех нацпроектов». В свою очередь первый заместитель губернатора Алексей Орлов рассказал, что свердловскими властями определены 55 региональных составляющих нацпроектов «практически по всем направлениям». На их реализацию в этом году будет направлено более 30 миллиардов рублей.

Во второй половине собрания СОСПП в Ельцин Центр прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов, которые за несколько часов до этого участвовали в совете губернаторов в Кургане. «Спасибо огромное, что пригласили. Но если бы не пригласили, я бы все равно напросился», — пошутил полпред президента. Он заметил, что в Курганской области не хватает таких социально ответственных инвесторов, как в Свердловской. «Мне бы хотелось, чтобы ваши компетенции и опыт распространились не только на Свердловскую область, но и на округ в целом», — обратился Цуканов к бизнесменам.

В Ельцин Центр съехались руководители крупнейших компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Куйвашев, который выступил после Цуканова, в частности, говорил об эффективности вложений в медицину. В связи с этим губернатор напомнил о проблемах нижнетагильского госпиталя, часть средств на строительство которого в свое время выделил бизнесмен Владислав Тетюхин. Свердловской области необходимо привлекать людей из других регионов, которые бы ехали сюда за высокотехнологичной медпомощью, отметил Куйвашев.