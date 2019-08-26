Алекперов, Михельсон и другие богатейшие люди мира потеряли более 14 млрд долларов за один день

Богатейшие люди мира потеряли более 14 млрд долларов из-за падения мировых бирж в пятницу, 23 августа. Причиной стало обострение торгового конфликта между Китаем и США.
Больше всего пострадал глава Amazon Джефф Безос, передает РИА «Новости». Из-за падения бирж он потерял 3,25 млрд долларов за день. Также состояние сократилось у основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя Facebook Марка Цукерберга, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. Сергея Брина и Ларри Пейджа. Все они входят в рейтинг Bloomberg Billionaires Index.
Российские миллиардеры потеряли порядка двух млрд долларов. Больше всех пострадали состояния совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона.
Обвал на биржах произошел из-за ответных пошлин Китая на ввоз американских товаров. Ранее США ввели пошлины в 10% на товары из Китая объемом 300 млрд долларов. На фоне нововведений биржи США упали на 2,5-3%.
Последний раз крупное падение американских бирж произошло 5 августа, сообщает «Национальная служба новостей». Тогда 500 самых богатых людей мира потеряли 117 млрд долларов за один день.